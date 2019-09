El ple de Girona rebutja la creació d'un cos de «serenos» com volia el PSC

El ple de l'Ajuntament de Girona ha rebutjat la moció del PSC que reclamava la creació d'un cos de «serenos» o vigilants nocturns. Joan Antoni Balbín (PSC) ha defensat que treballaria a les nits al servei dels barris i de la gent i per potenciar la transmissió d'informació directament a la Policia. Tots els grups hi han votat en contra, excepte Guanyem, que s'ha abstengut. L'alcaldessa, Marta Madrenas, en nom de JxCat, ha titllat la proposta d'«artificial» i ha recordat que l'aposta del seu govern és anar transformant el cos de la policia municipal en un cos de proximitat. Laia Pèlach (Guanyem), ha dit que caldria un pla de seguretat, ha recordat que no tot ha de ser «més vigilància» i que cal posar la proximitat de la policia com a eix central. Maria Àngels Cedacers (ERC) ha afirmat que un sereno vist com un «agent cívic nocturn» quedaria molt limitat per la falta d'autoritat i ha exposat que el que cal és augmentar la ràtio policial. Míriam Pujola (cs) ha qualificat d'anacrònica la figura dels «serenos» i que anar de nit amb un telèfon no seria garantia per ells ni per als ciutadans.