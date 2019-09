Guanyem manté que els assessors del govern s'han triat per «amiguisme»

Picabaralla entre Laia Pèlach (Guanyem) i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (JxCat), per la validació dels assessors durant el ple d'aquest dilluns. Pèlach va lamentar que el govern no aprofiti aquestes places per posar-hi figures «expertes» en una matèria on es considera que hi ha mancances i que s'hagi aprofitat per «recol·locar amiguets» i per «satisfer els sectors del seu partit». Va concretar que persones que no han estat escollides regidores, en referència a Eduard Berloso, se les ha contractat com a càrrecs de confiança, que gent que en l'anterior mandat eren «experts en ocupació i promoció econòmica» ara se'ls ha contractat com a experts en «tecnologia i organització» -en referència a Georgina Andreu-, o que persones sense estudis en la matèria són «experts en drets socials» -en referència a Jordi Rubio. L'alcaldessa va assegurar que l'acusació era profundament «ofensiva i desafortunada» i va indicar que «mai a la vida» ha actuat d'aquesta manera i «mai a la vida ho faré». Va assegurar que la gent s'ha escollit per «la seva expertesa» i que, a banda dels títols o estudis, també és important l'experiència. Va apuntar que les acusacions de Pèlach són les que danyen el prestigi de la política.

El ple va validar el nom dels disset assessors, que sumen 500.000 euros bruts anuals. Hi ha cinc càrrecs de confiança que cobraran uns 50.000 euros. La resta serà per a assessors dels grups municipals (54.354 euros per cada grup, excepte Ciutadans, que en té la meitat, 27.177 euros, perquè és la formació que té una menor representació).