Salt inaugura el nou curs escolar amb la participació d'un centenar de docents

L'Ajuntament de Salt va donar ahir la benvinguda al nou curs escolar amb un acte al qual van participar un centenar de docents de les escoles de la vila. El regidor d'Educació, Fermí Cunill, va donar la benvinguda a tots els directors, mestres i professors i els va desitjar un molt bon curs.

«Esteu al peu del canó com a professionals del món educatiu i no hem de perdre de vista la vàlua d'aquesta tasca, perquè teniu a les vostres mans, a les vostres aules, l'educació dels nostres infants i joves, que és la porta d'entrada a construir un futur millor per a la nostra societat, per a Salt», va afirmar Cunill.