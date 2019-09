Territori reforça el servei de bus entre Olot i Figueres a partir del 16 de setembre

El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà a partir del 16 de setembre el servei de bus que comunica Figueres amb Olot. El director dels serveis territorials del Departament a Girona, Pere Saló, i l'alcalde d'Olot, Josep Berga, han presentat aquest matí les millores. En concret, el servei passarà de tres expedicions d'anada i tres de tornada a sis per sentit, amb sortides des de Figueres a partir de les 7.15 h. i fins a les 20.15 h. de dilluns a divendres feiners. I des d'Olot, a partir de les 6. 15 h. fins a les 18.45 h. Les noves freqüències s'han programat tenint en compte les necessitats de mobilitat dels estudiants de fora de la Garrotxa que es desplacen fins a Olot per cursar cicles formatius o assistir a l'Escola Superior d'Art.

Segons s'ha explicat aquest dijous, els horaris de les expedicions s'han coordinat amb les hores de classe de la majoria de Graus i Postgraus, que s'imparteixen entre les 8.30 h. a les 15.00 h. Així, la primera expedició de l'autobús arriba a Olot a les 8.15 h., un quart d'hora abans de l'inici de les classes mentre que surt una expedició des d'Olot a les 15.15 h, un quart d'hora després de la finalització de les classes.

El director dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona, Pere Saló, ha assenyalat que aquesta millora "reforça l'equilibri territorial perquè ofereix més intermodalitat, ja que a Figueres hi ha estació d'alta velocitat". Saló ha explicat que reforçar la línia "i fer que hi hagi freqüències cada dues hores en els dos sentits té efectes multiplicadors sobre el territori i enforteix les comunicacions entre les dues capitals de comarca". I ha afegit que també repercutirà en les poblacions per on va passant, que pertanyen a onze termes municipals.

Per la seva banda, l'alcalde d'Olot, Josep Berga ha destacat que aquesta millora "és molt important" per a l'Escola d'Art i per a l'IES Garrotxa, que tenen un volum molt important d'alumnat de l'Alt Empordà. "És una millora de la qualitat de vida per als estudiants i, alhora, és un avantatge per a la ciutat", ha afegit.

Les noves expedicions del bus entre Olot i Figueres es posaran en marxa el 16 de setembre.