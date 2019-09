Sarrià dona fins a final d'any perquè s'acabin les pudors i els sorolls a Hinojosa

L'Ajuntament de Sarrià de Ter assegura que si els plans d'actuació de l'empresa paperera Hinojosa, en relació a les millores contra els sorolls i les pudors, no "obtenen els resultats desitjats" abans de finals d'any "es reserva la possibilitat d'emprendre accions legals per accelerar les demanades". I assegura que l'advertència és per "a totes les parts". Vol que aquests resultats es puguin percebre "de manera satisfactòria i inequívoca".

Aquest dimarts passat es va celebrar a Barcelona la reunió demanada per l'ajuntament de Sarrià de Ter a la direcció general d'Indústria de la Generalitat, del departament d'Empresa i Coneixement, per tractar la problemàtica generada per l'empresa paperera.

En aquesta trobada, que segons l'Ajuntament "per tal de ser el més plural i representativa", van assistir-hi, l'alcalde i la primera tinent d'alcalde i regidors de l'oposició de PSC, de Junts per Sarrià, de Ciutadans i Poble Actiu. També va assistir un representant de la plataforma Prou. Per part de la Generalitat va assistir, la directora general d'Indústria, la directora general de Qualitat Ambiental i canvi climàtic, el director general de Relacions Laborals i Qualitat de Treball, i el subdirector general d'Inversió Industrial.

No és la primera vegada que des de l'Ajuntament, a través de reunions, escrits, i reclamacions, expressa la seva preocupació per les constants molèsties de sorolls i olors generades, des de l'inici de la seva activitat, per l'empresa, alhora que ha reclamat constantment la implicació activa de diferents departaments de la Generalitat. Tot i això, en aquesta nova trobada, es van tornar a detallar tots els problemes que afecten a la població, i es va insistir en consensuar mesures per solucionar amb urgència totes les molèsties.

En aquests sentit, ja s'ha acordat una data per portar a terme una reunió tècnica el proper 27 de setembre, a les instal·lacions de l'empresa, perquè aquesta pugui exposar què s'ha fet fins ara i, sobretot, què s'ha de fer urgentment per posar fi a les pudors amb la participació activa dels tècnics de la Generalitat. En aquests sentit, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat que "reclami amb urgència l'estudi de resultats, d'olors i sorolls, que ha fet l'empresa" aquest agost. Aquest estudi ja està reclamat per Ajuntament a l'empresa. Això es veu complementat amb l'acord de realitzar inspeccions conjuntes entre els tècnics municipals i tècnics de la Generalitat.

Un altre punt tractat i acordat, va ser que, en la modificació de la llicencia ambiental, actualment en revisió, quedin recollides totes les demandes enviades des de l'Ajuntament, ordenances i millores tècniques disponibles, aquestes ultimes seguint directrius Europees. Com a mínim hi ha 143 al·legacions de veïns.