A presó per robar en tres aparcaments soterrats de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar en nou trasters i els cofres de les motos aparcades en tres pàrquings de Girona. L'home, que té molts antecedents, ha ingressat a presó i va cometre els robatoris en tres dies.

L'arrestat és un un home de 19 anys, de nacionalitat hondurenya i amb domicili a Girona. Està acusat de ser el presumpte autor de nou robatoris amb força a l'interior de vehicles i trasters.

En concret, entre els dies 16 i 19 d'agost els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van tenir coneixement que s'havien produït una sèrie de robatoris amb força a l'interior de pàrquings soterranis de tres edificis situats als carrers Puigneulós i Orient, situats al barri de Can Gibert del Pla i al carrer de Josep Maria Gironella, ubicat al barri de Sant Narcís.

La Unitat d'Investigació, conjuntament amb la Unitat de Seguretat Ciutadana d'aquesta comissaria, van determinar que tots els robatoris s'havien produït de matinada i amb el mateix modus operandi.

Segons van poder determinar els agents d'investigació, els delinqüents forçaven els trasters per robar bicicletes i els cofres de les motocicletes estacionades per sostreure'n els objectes del seu interior. La investigació policial va concloure el passat 3 de setembre amb la detenció del presumpte autor i la resolució de nou robatoris amb força.

El detingut, a qui consten múltiples antecedents -una vintena- per fets similars, va passar el dia 4 de setembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar el seu ingrés a presó.