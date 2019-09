Carrefour i Creu Roja posen en marxa la 'Tornada a l'Escola Solidària' a favor dels infants en risc social a Girona

Girona acollirà els pròxims dies 6 i 7 de setembre la XI edició de 'Tornada a l'Escola Solidària'. Una acció promoguda per Fundació Solidaritat Carrefour a favor de Creu Roja, que se celebrarà a 48 províncies espanyoles. A Girona els hipermercats que participen en aquesta campanya són Figueres Nou Centre, Girona i Olot.

Es tracta d'una iniciativa que neix amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic que suposa l'inici del nou curs per a milers de famílies en vulnerabilitat social i de contribuir a assolir una educació inclusiva i de qualitat en línia amb l'objectiu de desenvolupament sostenible número 4. També d'ajudar a apoderar a aquests infants en una data tan significativa com és l'inici del curs escolar.

Conscients d'això, Carrefour arrenca aquesta edició amb la donació directa de 1.770 euros en material escolar. Recursos amb què s'estima poder donar cobertura a les necessitats en aquesta matèria de 240 nens i nenes en situació de vulnerabilitat a les comarques de Girona. Un punt de partida al qual se sumaran les aportacions que realitzin els ciutadans en el marc de la present campanya.

Prop de 45 voluntaris i voluntàries de Creu Roja atendran aquests dies a les persones que s'apropin a les taules instal·lades en els centres Carrefour per donar material escolar (quaderns, bolígrafs, llapis, retoladors, etc.) en els hipermercats de la província que participen en aquesta campanya a Figueres Nou Centre, Girona i Olot. Posteriorment, les diferents assemblees de Creu Roja seran les encarregades de distribuir el material escolar donat, entre els milers de famílies beneficiàries amb menors a càrrec de cadascuna de les províncies participants.

En la passada edició de la 'Tornada a l'Escola Solidària', fruit de la donació directa realitzada per la Companyia i les aportacions realitzades pels ciutadans, Fundació Solidaritat Carrefour va lliurar a Creu Roja material escolar per valor de 3.634 euros. Import que, s'estima, va servir per donar cobertura a les necessitats en aquesta matèria de més de 230 nens i nenes en situació de vulnerabilitat a les comarques gironines.