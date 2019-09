Xerrada sobre les oportunitats i els reptes digitals a La Mercè

L'Ajuntament de Girona presentarà demà a la tarda (18.00 hores) el Programa de Recursos Educatius per als centres escolars corresponents al curs 2019-2020 amb un acte al centre cultural La Mercè. En aquest acte hi participarà el mestre i antropòleg Jordi Jubany, que és l'autor de La família en digital, i que farà la conferència Hiperconnectats? Oportunitats i reptes de l'Educació Digital. El programa inclou una oferta de centenars d'activitats educatives organitzades per 75 serveis municipals i entitats de la ciutat. L'any passat es van oferir més de 400 opcions.