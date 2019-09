Sarrià organitza un concurs d'espantaocells

A banda dels actes tradicionals, com el pregó, els balls a les barraques o la trobada gegantera, entre d'altres, Sarrià de Ter aporta un punt d'orginalitat a la seva festa major organitzant un curiós concurs d'espantaocells. El concurs està obert a la participació de tots els veïns amb la col·laboració dels més petits, segons consta a les bases que figuren al programa oficial de la festa major.

La figura que es faci no cal que segueixi la temàtica del barri i l'espantaocells que es fabriqui pot tenir qualsevol temàtica o estil, amb ninots, muntatges o banderes, segons apunten els organitzadors. Cal que l'espantaocells, però, estigui col·locat en un lloc ben visible i cal assignar-li el mocador corresponent a cada colla i cada barri de Sarrià. Precisament, en el concurs de colles també es valorarà l'engalanada de barris, la decoració de les places, els carrers i les pistes i serà puntuable per al concurs, que porta per nom I tu de quin color ets, i en el qual participen els cinc sectors del municipi: Grocs (Sarrià de Dalt - Pla dels Socs), Vermells (Pla de l'Horta), Taronges (Pla de Vinyers), Verds (La Rasa) i Blaus (Sarrià de Baix).

En la seva salutació, l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, destaca que la importància de la festa major no és només elaborar una programació «farcida d'espectacles i activitats; l'èxit d'una festa es mesura més enllà de si hi ha una orquestra o una altra, un grup o un altre. En realitat, el més important de tot és de quina manera es viu la festa, de quina manera cada veí i veïna viuen uns dies d'esbarjo i relació amb i per a tots els ciutadans».

Per l'alcalde, els dies de festa major són unes jornades per compartir i per «fer tasques en comunitat, dies en què la gent dels barris s'uneixen per assolir objectius comuns. I la gran feina que porten a terme les entitats del poble que ens ajuden a fer una festa més lluïda, més divertida i engrescadora». Com és tradicional, la festa s'allarga fins a la celebració de la Diada Nacional de l'11 de Setembre, quan es farà l'acte institucional de l'esmorzar.