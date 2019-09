Ryanair confirma la intenció de tancar la base de Girona per un "mercat europeu a la baixa"

Els màxims dirigents de Ryanair han confirmat aquest dilluns al secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, la intenció de tancar un seguit de bases arreu d'Europa, entre elles la de Girona. Després de la reunió, que s'ha celebrat a Dublín, Gavín ha explicat a l'ACN que la companyia justifica la decisió en un "mercat a la baixa a nivell europeu" i en el retard "ja sabut" en el lliurament de nous avions. Li han explicat també que alguns aeroports, entre els quals el gironí, "no són rendibles a la temporada d'hivern" i han subratllat les taxes que Aena cobra per utilitzar la infraestructura. La decisió sobre les bases que es tancaran, però, "encara no és definitiva" i es prendrà en les properes setmanes, per la qual cosa Gavín ha confiat que finalment es pugui trobar alguna solució per "minimitzar l'impacte".

Així, i tot i que el Govern "no és ni propietari ni gestor de l'aeroport", Gavín ha afirmat que l'executiu català vol "liderar la recerca d'una solució per disposar d'un aeroport al servei de les persones i de l'economia del país".

En aquest sentit, i després d'una reunió que tenia com a objectiu fer un primer "intercanvi d'impressions" i obtenir informació "de primera mà", el Departament de Territori i Sostenibilitat demanarà ara reunir-se amb Aena per conèixer "quines accions té previstes per abordar la situació", amb la meta d'evitar que Ryanair marxi de Girona. A banda, Gavín ha anunciat que també hi haurà reunions amb el territori, per analitzar el context actual.