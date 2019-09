Guanyem proposa definir com han de ser la ciutat i l'àrea urbana del 2030

El grup municipal Guanyem Girona proposa desenvolupar un pla estratègic que defineixi com han de ser la ciutat i l'àrea urbana del futur. La formació presentarà una moció en el pròxim ple de l'Ajuntament on planteja desenvolupar un pla de treball entre 2020 i 2023 que culmini amb la publicació, a finals del mandat, d'un pla estratègic anomenat Girona 2030.

Segons expliquen en un comunicat, en el document s'haurien d'establir els punts de treball comuns amb els municipis de l'àrea urbana (Salt, Sarrià de Ter, Celrà, Fornells, Vilablareix, Quart i Sant Gregori) en matèries clau com habitatge, model econòmic, cultura, mobilitat i gestió de residus. El procés plantejat per Guanyem inclou un debat ciutadà, un diàleg amb agents socials, econòmics, culturals i ambientals de la ciutat i, finalment, una taula de treball oberta als municipis veïns que s'hi vulguin afegir.

«La ciutat i els municipis que ens envolten comparteixen problemàtiques i, per tant, també solucions. Girona ha d'exercir un lideratge que permeti trobar àrees de treball comunes per imaginar la ciutat i l'àrea urbana que volem per a la propera dècada», explica el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas. En aquest sentit, assegura que «s'han de deixar enrere els anys de competència entre pobles per avançar en projectes cooperadors».

Com a mesura concreta per avançar en el projecte, la moció inclou el compromís per part de l'Ajuntament de dedicar-hi una partida del pressupost municipal de l'any que ve i remarca la necessitat de comunicar la voluntat d'iniciar el pla de treball als municipis veïns i a les institucions supramunicipals.