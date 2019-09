La vaga del personal de cabina de Ryanair causa lleugers retards en alguns vols

La vaga de personal de cabina de Ryanair a l'aeroport de Girona ha provocat, aquest 1 de setembre, lleugers retards en alguns vols, però no hi ha hagut afectació en l'operativa prevista. El motiu ha estat que els serveis mínims eren del 100% fet que ha garantit que els cinc avions de base que la companyia té a Girona a l'estiu sortissin sense cap inconvenient.

Els sindicats, però, s'han fet notar i han protestat a l'entrada de l'aeroport per donar a conèixer la seva situació. Les representants del sindicat USOC a Girona, Alexandra Sais i Maria Àngels Martín, lamenten que l'empresa no s'hagi volgut asseure per parlar de la situació dels treballadors i asseguren que els motius que esgrimeix Ryanair per tancar la base "no tenen sentit". "Boeing ha anunciat que a partir de febrer portarà els avions i l'empresa ja ha cerat Ryanair UK per fer front al Brexit", destaquen.

La vaga dels tripulants de cabina de Ryanair amb prou feines s'ha notat a Girona. Els sindicats no han pogut mobilitzar gaires treballadors, en bona part perquè els serveis mínims eren del 100%, fet que ha provocat que l'operativa prevista sortís correctament. Amb tot, sí que ha afectat alguns passatgers pels retards que s'han registrat d'entre una hora i mitja i tres hores. En Miquel Odea explica que ha vingut a acompanyar la seva germana a l'aeroport però que quan han arribat han vist que l'aeronau anava tard per culpa de la vaga.

"Hem vingut a l'hora que tocava, però érem conscients que ens podia passar això", assenyala. De fet, als panells informatius ja s'advertia que com a conseqüència de la vaga hi havia vols cancel—lats i altres que anaven amb retard.

Els sindicats han tornat a carregar contra Ryanair per les formes i consideren que els motius pels quals se'ls fa fora "no són suficients". L'empresa esgrimeix el retard en l'entrega dels Boeing 737 MAX i el Brexit. En aquest sentit, els sindicats expliquen que el fabricant d'avions ja ha anunciat que començarà a distribuir-los a partir de febrer i que a més compensarà les companyies.

Pel que fa al Brexit, el sindicat SITCPAC recorda que l'aerolínia ja ha creat la marca Ryanair UK, i per tant ja ho te "tot previst". "No hi ha cap motiu per fer-nos fora, o almenys els que diuen no són certs", expliquen les delegades sindicals de SITCPAC, Alexandra Sais i Maria Àngels Martín.

A més, també denuncien que l'empresa vol posar la resta de treballadors contra els representants del sindicat, a través d'un vídeo on es veu el nou CEO de Ryanair, Eddie Wilson, carregant contra ells.



Males formes

Per acabar, els sindicats han denunciat les "males formes" de la companyia a l'hora de comunicar la decisió de tancar la base. "No ens hem reunit en cap moment, no ens han dit res. Només sabem que a partir del 8 de gener estem acomiadats. Demanem que s'asseguin a parlar de tot plegat", han explicat les representants sindicals.

D'altra banda, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, es reuneixen aquest dilluns, 2 de setembre, amb la direcció de Ryanair.

La trobada, a petició del Departament de Territori i Sostenibilitat, tindrà lloc a primera hora de la tarda a la seu de la companyia a Dublin. Amb aquesta reunió, el Departament de Territori i Sostenibilitat vol conèixer de primera mà els plans de la companyia, després de les informacions que s'han fet públiques les darreres setmanes i que podrien afectar la seva operativitat a l'aeroport de Girona.