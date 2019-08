Veïns del Pont Major recullen firmes per denunciar la presència d'uralita en un solar

Els veïns del barri de Pont Major han iniciat una recollida de firmes que presentaran a l'Ajuntament de Girona en els pròxims dies en motiu de queixa «per l'estat de deixadesa d'una parcel·la» situada a la cantonada entre els carrers Illes Medes i Illa Formentera. Es tracta d'un solar de propietat privada que antigament havia estat envoltat amb una tanca d'uralita que es trobava en molt males condicions. Fa quatre anys, i després de la pressió veïnal, aquesta tanca va ser retirada, i se la va substituir per una de construïda amb rajoles i bigues de ciment.

Després de l'obra, però, una part de la uralita es va deixar trencada i amuntegada a dins del mateix solar, juntament amb un sac ple de runa. A més, els veïns també alerten de la densa vegetació a l'interior de la parcel·la que ha facilitat la proliferació de fauna diversa. Aquesta «situació comporta riscos per als veïns dels habitatges propers a la parcel·la: degradació molt evident de la uralita que és perjudicial per a la salut, presència de determinats animals rosegadors i altra mena de perills que ens afecten a nosaltres en primer terme i a la resta del veïnat a la llarga», expliquen des del barri.

El fibrociment amb amiant, conegut més popularment com a uralita, no és perillós mentre es manté estable en el seu format original. Ara bé, amb el pas del temps aquest es desgasta o es trenca, i s'alliberen fibres d'amiant a l'entorn, que poden ser respirades i introduir-se als pulmons de les persones, amb el risc de provocar diverses malalties a llarg termini.

El document de queixa, firmat per una vintena de veïns afectats fins al moment, s'adreça a «la regidoria que correspongui de l'ajuntament de Girona» a qui se li demana «que es portin a terme les mesures pertinents per solucionar aquesta situació».

Fa una setmana, alguns dels afectats van fer arribar la seva queixa a l'Ajuntament gironí a través de la bústia d'avisos que es pot trobar a la seva pàgina web. Van exposar les condicions en què es troba el solar, adjuntant-hi imatges que ho corroboren i també van demanar accions per acabar amb la deixadesa d'aquest espai. «Però de moment no hem obtingut resposta», expliquen els veïns, que afegeixen que és per aquest motiu que han procedit a organitzar-se i a recollir firmes, per presentar-les novament al consistori i, així, intentar fer més pressió.