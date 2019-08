EL TRASLLAT Un servei pendent d'anar al Molí

Gran part dels serveis econòmics i de recaptació de l'Ajuntament de Girona es preveu que es traslladin a l'edifici de la central del Molí del carrer Santa Clara quan acabin els treballs. A l'edifici hi haurà espais per a atenció al públic i també oficines per als treballadors. De fet, els treballs ja haurien d'estar acabats però una primera empresa va fer fallida i la segona va haver d'aturar les tasques en trobar restes medievals de l'antic rec Comtal i del Molí de Baix a la part subterrània de l'edifici. Ara s'espera acabar l'obra a finals d'any.