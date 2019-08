El PSC veu greu l'«error» en els 8.000 expedients de constrenyiment

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, s'ha mostrat «molt preocupada per l'evolució en negatiu de la ciutat de Girona». I ho ha exemplificat amb diferents temes que considera «greus». Per exemple, en la necessitat que tindrà l'Ajuntament de traspassar a un sistema informàtic un total de 8.000 expedients per cobrar deutes pendents que ara estan en paper i que no s'han pogut migrar d'un anterior sistema per la limitació de les eines existents, tal com va explicar ahir aquest diari. Aquest procés ha provocat que l'Ajuntament hagi fet una previsió de despesa de 108.900 euros per poder contractar una empresa especialitzada per tal que porti a terme aquesta operació, que al mateix temps, farà un curs de formació als treballadors de l'àrea de recaptació.

Els expedients afectats són els que estan en la via de constrenyiment. S'inicien quan el deutor no paga de manera voluntària una sanció o una multa i s'engeguen un seguit d'accions com la imposició de sancions amb l'objectiu de cobrar i que pot acabar amb un embargament. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, es pregunta: «de qui és responsabilitat» i «quin és el deute concret que hi ha darrere d'aquests expedients». També vol saber «quin és el grau d'afectació que això produirà en els comptes municipals» i si l'«error tindrà un cost de gairebé 110.000 euros». Segons els socialistes «és inadmissible que es coneguin a la premsa errors de funcionament municipal tan greus».

Paneque analitza de manera crítica el paper del nou govern de Girona que, al seu parer, es mostra «paralitzat davant l'augment de la inseguretat», «els errors en la gestió del dia a dia» i «les apostes fallides unilaterals». A banda del tema dels expedients, la portaveu del PSC enumera un seguit de temàtiques que considera que el govern municipal no ha resolt adequadament: «No ha respost a cap pregunta sobre el desastre del Bloom; el servei d'atenció de salut a l'esquerra del Ter s'ha donat per perdut; i tampoc no hi ha hagut cap reacció per fer tot el possible per solucionar la situació de l'Aeroport de Girona».



La inseguretat

Sobre la seguretat, Paneque indica que «la paràlisi del govern» ha «estat i és absoluta i que les conseqüències són cada vegada més greus i evidents». «La inseguretat ha augmentat a Girona i han augmentat els delictes. El govern no troba solució a aquest problema. Ho han denunciat a diferents associacions de veïns i entitats i, de moment, no hi ha hagut resposta per part de l'equip de govern», ha explicat Paneque.