L'Espai Gironès regalarà més de 2.300 premis durant el mes de setembre

El centre comercial Espai Gironès de Salt regalarà durant el mes de setembre 2.354 premis coincidint amb la tornada a l'escola. La iniciativa s'emmarca en la campanya «La Ruleta de l'Espai» i té la voluntat de «retornar als visitants la seva confiança i fidelitat», en el centre.

Per participar-hi només caldrà presentar un o més tiquets de compra per un import mínim de 30 euros a l'estand de la campanya, situat a l'entrada principal del centre. També juntament amb els tiquets s'hauran de mostrar els productes adquirits als establiments de l'Espai durant el període de la campanya i facilitar les dades personals a través d'una pantalla digital.

Un cop entregats els tiquets i d'haver facilitat les dades personals, s'activarà una ruleta virtual i tots els participants s'enduran un premi; alguns s'entregaran al moment i d'altres s'hauran d'anar a recollir al Punt d'informació.

Entre els premis hi ha xecs de 20 euros per la benzinera; targetes regal de 100 euros per diferents establiments; targetes regal de 50 euros per diferents botigues. També es regalaran entrades per al Magma, consumicions per alguns dels locals de la zona de restauració i gelats i entrades de cinema, entre d'altres.La promoció serà vàlida fins al 28 de setembre o fins que s'esgotin els premis.

