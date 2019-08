Finalitzen les obres de rehabilitació de l'habitatge social de Sarrià de Ter

L'Ajuntament de Sarrià de Ter va anunciar dimarts la finalització de les obres de rehabilitació de l'habitatge adquirit pel consistori i que té com a finalitat acollir famílies en situació d'emergència social, com a mesura d'implementació de les polítiques socials municipals.

Els treballs de rehabilitació han tingut un cost final de 19.882,84 euros, dels quals 10.000 euros han estat aportats per la Diputació de Girona a través d'una subvenció que està destinada a la rehabilitació d'habitatges d'ús social.

Des del consistori van explicar que aquest serà utilitzat com a habitatge pont, amb caràcter temporal i especialment per a casos de risc d'exclusió per a famílies del municipi i altres situacions en les quals es requereixi una atenció dels serveis socials prioritària i urgent. Així doncs, serà un instrument més a disposició dels serveis socials locals per tal de fer front a demandes concretes de la població més vulnerable de Sarrià de Ter.

Fonts municipals van declarar ahir que aquest habitatge permetrà a les famílies estar-s'hi unes setmanes «mentre són reubicats en un nou pis». Les mateixes fonts van afegir que la Generalitat presta aquests espais perquè les persones «puguin fer vida normal mentre els desallotgen d'algun lloc o els reallotgen en un pis de protecció oficial». Finalment, des de l'Ajuntament de la localitat van afegir que al municipi hi havia veïns que presentaven unes necessitats d'habitatge i que «ja han estat reallotjats».