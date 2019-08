Creen un compte de Twitter per denunciar aspectes que «no molen» de Girona

Aquests dies ha aparegut a Twitter un compte que vol denunciar conductes incíviques i la deixadesa de la ciutat de Girona. El compte s'anomena «Girona ja no mola» (@GironaJaNoMola) i en ell els organitzadors publiquen fotos que envien usuaris sobre aquest tipus d'actituds.



Com per exemple unes escales del Barri Vell ocupades íntegrament per turistes que impedeixen el pas.





Us imagineu poder seure sense ocupar toooootes les escales? ?? #turistes pic.twitter.com/CkKFZN8Pml — Girona ja no mola (@GironaJaNoMola) August 27, 2019

I així cada vespre... Els contenidors del Carrer Pare Coll, plens o buits, sempre amb deixalles al voltant, ocupant mitja vorera. Alguna cosa s'hi deu poder fer @girona_cat @MartaMadrenas perquè aquest veïns incívics aboquin les deixalles al seu lloc? pic.twitter.com/WYrMNhQ11T — Cristina Turbau (@CristinaTurbau) August 27, 2019

Un camió aturat sobre la vorera al carrer de la Rutlla que dificulta la circulació de vehicles.Uns contenidors al carrer Pare Coll sempre amb deixalles al voltant ocupant mitja vorera.En aquest sentit, el compte demana als usuaris queper publicar-les.