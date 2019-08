Girona recull 649 kg de residus en els primers tres mesos de les minideixalleries

Les minideixalleries de Girona han recollit 649 kg de residus durant els primers tres mesos de funcionament. Aquesta quantitat es divideix en 360 kg de piles, 120 kg d'aparells electrònics i elèctrics de petit format com telèfons mòbils o carregadors, 80 kg de bombetes, 60 kg de CDs i DVDs, 25 kg de cartutxos d'impressores i 4 kg de maquinetes d'afaitar.

Aquests petits contenidors que es troben a la via pública es van instal·lar a la ciutat a mitjans del mes de maig i, actualment, es poden trobar en dotze punts diferents del municipi. L'objectiu de la ubicació de les minideixalleries al carrer és facilitar el reciclatge de residus de petit format i conscienciar la ciutadania sobre la importància de portar a terme una gestió adequada dels elements, sobretot els que són electrònics, que ja han acabat la seva vida útil. «La nostra aposta per la sostenibilitat i l'augment de la taxa de reciclatge a la ciutat és clara i resultats com els dels primers mesos de funcionament de les minideixalleries ens demostren que la ciutadania gironina està sensibilitzada amb aquesta matèria i ens empenyen a seguir fomentant polítiques en aquesta línia», va assenyalar sobre la iniciativa el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.