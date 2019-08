Animalisme Protesta contra un macroescorxador

Diferents entitats animalistes i ecologistes, com el PACMA o Anima Naturis, van convocar ahir al matí manifestacions arreu de l'Estat per protestar per la posada en marxa d'un macroescorxador a la població aragonesa de Binéfar. A Catalunya es van fer concentracions a Barcelona, Tarragona i a Girona -a la imatge. El partit assegura que cada any s'hi mataran set milions de porcs (uns 32.000 al dia). Apunta que, a més de ser un «holocaust animal» també suposarà un desastre en l'àmbit ambiental, ja que els aqüífers de tota la regió i, per tant, de tots els habitant quedaran afectats. Afirmen que serà el més gran d'Europa.