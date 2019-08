Una dona ferida de gravetat en ser envestida per una moto al centre de Girona

Atropellament d'una dona de 61 anys al centre de Girona. Un motorista li va passar per sobre quan creuava un pas de vianants i va resultar ferida greu. Se la va traslladar fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on se la va atendre de les múltiples contusions.

El sinistre viari va tenir lloc al passeig General Mendoza, a tocar de la plaça de Catalunya, pels volts de quarts de deu del matí. La dona creuava el pas de vianants acompanyada d'un home quan la moto, per causes que s'investiguen, va atropellar-la quan passava per aquesta zona i no va poder fer res per evitar-la.

Segons el motorista, que estava molt afectat pel succés, es va enlluernar amb la llum del sol i no va veure la dona.

En paral·lel, gent que es trobava a la zona es va acostar ràpidament al lloc de l'accident per assistir la ferida, van alertar al telèfon d'emergències i, ràpidament, van arribar els efectius.

En un primer moment, els Mossos d'Esquadra van assistir l'atropellament fins a l'arribada del SEM -va enviar dues ambulàncies- i el vehicle d'atestats de la Policia Municipal de Girona.

També es va tallar el passeig General Mendoza a l'altura de la plaça Catalunya durant les tasques d'emergències. Després d'una mitja hora, es va reobrir al trànsit i la moto sinistrada -que era d'empresa-, el SEM i la Policia Municipal es van col·locar a un lateral per tal de poder donar pas al cèntric vial. Els serveis mèdics del SEM van atendre la dona i després la van traslladar amb una llitera fins a l'ambulància. Poc després, es va evacuar en estat greu a l'hospital Trueta.

La Policia Municipal, per la seva banda, va elaborar l'atestat i va parlar amb el causant de l'atropellament. També li va practicar la prova d'alcoholèmia i va donar negatiu. Finalment, la Policia va concloure que es tractava d'un accident i, per tant, no es va imputar el motorista, que va resultar il·lès del sinistre viari.