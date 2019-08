La sostenibilitat ja té la seva pròpia bandera

Ja ha quedat enrere el temps en què es creia que cuidar el medi ambient era cosa de quatre. Avui, institucions, hostalers, veïns, tothom, han de sumar perquè la sostenibilitat i la cura de la naturalesa sigui una cosa real. I encara més en localitats costaneres.

Per a unir esforços i animar a ser cada dia més sostenibles, Ecovidrio ha creat la campanya Bandera Verde, un premi que reconeix la tasca dels municipis que hagin reciclat més vidre durant el període estival. I ho fa d'una manera molt particular, fomentant la col·laboració entre l'ajuntament i l'hostaleria, ja que aquí es recicla el 50% del total del vidre.

Ja hi ha 15.000 establiments hostalers que s'han sumat a la causa i 136 municipis que treballen per aconseguir una de les 10 preuades Banderas Verdes que es lliuraran en finalitzar l'estiu. I Ecovidrio llança una pista per a aconseguir-les: reciclar vidre.