La regulació dels patinets elèctrics a la ciutat de Girona: una necessitat «urgent»

Vas passejant tranquil·lament per la vorera a Girona i, de cop, algú t'avança a tota velocitat pel costat. I no es tracta d'una persona que va corrent o amb bicicleta, són els «coi» de patinets elèctrics. Un tipus de vehicle que ha irromput a les ciutats i que cada vegada són més nombrosos per carrers i places.

Aquest boom del patinet elèctric, però, ha agafat l'administració desprevinguda, ja que no existeix cap tipus de regulació que contempli aquest vehicle com un element més en la mobilitat de la ciutat. Alguns ajuntaments –com el de Lleida, per exemple– s'han posat a treballar en una normativa per ordenar el nou trànsit, però d'altres, com Girona –que també és capital de província– encara no compten amb una ordenança específica que reguli la circulació d'aquest tipus de vehicles. L'equip de govern explica que està a l'espera que surti la normativa espanyola, que es preveu que es publiqui a finals d'aquest 2019 i que impulsa la Direcció General de Trànsit.

Tanmateix, una simple passejada pels carrers de la ciutat és suficient per comprovar fins a quin punt és necessari regular per on i com poden circular els patinets. A Girona aquests vehicles de propulsió elèctrica tenen prohibit circular tant per la vorera com per la calçada. És a dir, que no es poden treure del garatge. Per què? Doncs perquè amb la normativa vigent no es poden considerar ni un vianant, ni un vehicle perquè no consten en el Reglament general. Aquesta situació també es dona amb la resta de vehicles de mobilitat personal com són el monocicle elèctric, la plataforma elèctrica, la roda elèctrica o els segways. Tot i això, és habitual veure per carrers com Emili Grahit patinets circulant per la vorera, el carril bici o la calçada. I la policia no pot posar-los sancions perquè no existeix una ordenança que reguli la circulació d'aquests vehicles. Hi ha un autèntic buit legal.

La proliferació de patinets, a més, entra en conflicte amb un altre col·lectiu nombrós: els ciclistes. La plataforma Mou-te en Bici denuncia «l'alta velocitat» a què circulen els vehicles elèctrics. «Van a 50 quilòmetres per hora pel carril bici», lamenta Alfons Hosta, secretari de l'entitat, que considera que «cal establir la velocitat i les mides d'aquests aparells». Segons apunta Hosta, alguns d'aquests vehicles són tan grans que ocupen el carril contrari i dificulten la circulació de la resta d'usuaris. Davant d'això, considera que cal una regulació «ja» perquè d'aquesta forma es fomenti aquest tipus de mobilitat, més sostenible: «Un patinet més al carrer és un cotxe menys a la carretera», afirma.



Esperant la normativa general

L'Ajuntament de Girona va començar a treballar en una ordenança per regular la circulació dels patinets i monopatins elèctrics fa més de dos anys. Uns treballs que es van paralitzar a l'espera de veure com es regulava aquesta qüestió en l'àmbit de l'Estat.

Ho explica la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament, Marta Sureda, que considera que «és urgent» comptar amb una ordenança que reguli la circulació d'aquest tipus de vehicle perquè «cada vegada n'hi ha més». La normativa permetria, alhora, «fomentar l'ús d'aquest tipus de mobilitat sostenible», que «s'ha de regular d'una forma senzilla amb normes clares i entenedores per a l'usuari», afirma, afegint que espera que a finals d'any ja hagi sortit la normativa estatal. «A partir de llavors ens posarem a fer l'ordenança», conclou. A Girona, l'Ajuntament de Lloret de Mar ha estat pioner en regular la circulació de patinets. Des del mes de febrer, les persones que condueixin patinets elèctrics en aquesta localitat han d'anar documentades i, com a mínim, han de deixar entre un i altre vehicle una distància de 50 metres.