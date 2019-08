Mor el dissenyador d'interiors gironí Manel Baulida als 89 anys

El dissenyador d'interiors Manel Baulida va morir aquest dimecres als 89 anys. L'artista gironí va presidir el col·legi oficial de decoradors, a partir del 1986, durant dotze anys i va impulsar la Biennal d'Interiorisme a Girona. Posteriorment va ser nomenat president d'honor des d'on va seguir lluitant pel reconeixement de la professió. De fet, va formar part de la junta durant molts anys, un sinònim de la seva implicació amb la professió.

L'any 1999 va rebre el premi Lluís Cairó, que atorga el Col·legi de dissenyadors d'interiors i decoradors. Entre 1951 i 1953, durant el servei militar, havia treballat al gabinet topogràfic de l'exèrcit i el 1972 va entrar al Col·legi Nacional Sindical de Decoradors.

L'any 2013 va cedir la seva obra a l'Ajuntament de Girona. El fons incloïa quasi 3.200 plànols de 86 projectes gràfics d'establiments de la ciutat, elaborats des del seu estudi del carrer Balmes, i d'altres habitatges privats (com ara d'empresaris i de polítics) elaborats a la ciutat entre els anys 1973 i 1996. Entre aquests projectes hi ha establiments de la Rambla Llibertat com, Can Pujadas, i diverses actuacions de locals comercials dels Adroher Germans. També al bar Revuelta de la plaça Independència, l'antic bar Albereda o per la fàbrica d'embotits Casademont.

A banda del seu treball en edificis i comerços, un dels seus dissenys més populars és el de la Creu que hi ha al cim del Bastiments, la muntanya més alta del circ d'Ulldeter, als Pirineus. La Creu està situada a uns 50 metres del cim, a l'inici de la carena que permet arribar als 2.881 metres d'alçada.

Serveix com a punt de benvinguda al pic i multitud d'excursionistes s'hi fan fotos per lluir que han pogut pujar fins a dalt. La creu es va instal·lar en motiu del 75è aniversari del GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí). Una placa encara recorda l'efemèride. Baulida hi va treballar desinteressadament. La creu està construïda amb ferro massís i pesa 250 quilos. Fa 2,65 metres d'alçada i 1,60 de braç.

L'enterrament es farà aquest divendres, a les onze del matí, a la parròquia del Mercadal.