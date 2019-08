Tallen una setmana un carril de trànsit de la C-65 a Girona per retirar les males herbes

La carretera C-65 que connecta la sortida de l'autopista de Girona sud, al terme municipal de Salt, amb la Costa Brava, tindrà un carril de circulació tallat des d'aquest dimecres (21 d'agost), cada matí, fins dimarts vinent (27 d'agost) per retirar les males herbes que hi han anat apareixent als vorals i a la mitjana, amb el pas del temps.

El tram afectat, concretament, serà des de l'alçada del carrer del 8 de març del 1908 fins al límit municipal amb Salt. Això és des de la intersecció amb la rotonda que permet accedir als polígons de Mas Gri -on hi ha el Mediamarkt) i al de Can Turon (on hi ha l'Esclat- fins a la rotonda d'accés al Mas Xirgu -a tocar del Gros Mercat-.

Els treballs comportaran el tall d'un dels carrils de circulació, variarà en funció del tram en què s'estigui treballant. L'Ajuntament de Girona assegura que es garantirà la circulació de vehicles en tot moment pel carril restant.

La regidora de Via Pública, Marta Sureda, ha exposat que l'actuació es fa ara perquè és una de les èpoques de l'any en què es considera que hi haurà menys afectació en el trànsit. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que la intenció és que aquesta neteja es faci periòdicament tot i que la freqüència serà baixa per evitar un excés d'afectacions en un vial molt transitat.