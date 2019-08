El Suprem absol la dona acusada d'abusar d'un nen de 13 anys a Salt

El Tribunal Suprem va confirmar ahir l'absolució d'una dona per abusar sexualment d'un nen de 13 anys a Salt. El plantejament de l'Alt Tribunal sustenta el que ja va utilitzar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest març quan va absoldre la dona a la pena de 10 anys de presó imposada per l'Audiència de Girona al·legant que no es podia acreditar que l'acusada fos conscient que el menor tenia menys de 16 anys en el moment dels fets. El TSJC també va absoldre-la d'un delicte continuat de contacte amb un menor per concertar i mantenir trobades sexuals que va acordar l'Audiència Provincial de Girona.

Els fets van tenir lloc el novembre de 2015, quan la dona va contactar el menor través de Facebook amb una identitat falsa. Van acordar fins a quatre trobades i en les dues últimes van mantenir relacions sexuals. Posteriorment també va contactar amb tres menors més de 16 anys a través de la mateixa xarxa social i utilitzant d'altres identitats per tal de mantenir encontres sexuals. L'Audiència de Girona ja va absoldre el març de l'any passat l'acusada de tres casos més, perquè no va considerar provat que l'acusada tingués constància que els menors no tenien setze anys (edat legal de consentiment sexual) i que les relacions sexuals no fossin consentides.

Inicialment s'enfrontava a 38 anys de presó per concertar cites sexuals amb menors.

L'Alt Tribunal sosté que tot el debat gira «entorn de la correcció de la resolució judicial del TSJC» davant del recurs d'apel·lació plantejat per l'acusada. A la sentència condemnatòria, l'Audiència de Girona va sostenir com a element probatori un vídeo realitzat al menor durant la fase d'instrucció que no havia admès a tràmit durant el judici oral, en entendre que era una prova «sobrant» perquè el menor ja havia estat citat a declarar. Així i tot, a la sentència els magistrats van recolzar-se en el visionament d'aquest vídeo per determinar que l'acusada «no podia desconèixer de cap manera que el menor no tenia encara setze anys». L'acusada va recórrer la sentència de l'Audiència, i el TSJC la va absoldre en considerar que «no ha quedat acreditat» amb proves vàlides que l'acusada fos plenament conscient que el menor no tenia 16 anys. En aquesta ocasió va ser la mare del menor qui va recórrer, però ara l'Alt Tribunal dona la raó al TSJC, i resol que les proves «s'han de practicar durant la vista pública», i que, exclòs el vídeo del menor es podrien haver tingut en compte «d'altres elements probatoris que permetessin sostenir que l'acusada sabia l'edat del menor, com les declaracions testificals de les companyes de pis de l'acusada».



«Prova gràfica»

«Encara que sembli elemental no admetre la prova gràfica si el menor compareix al judici, cal tenir en compte que pot cobrar interès probatori, com ha passat en aquest cas», subratlla la sentència del Suprem.