El fiscal demana 15 anys de presó per a l'acusat de matar un home a ganivetades a Salt

El fiscal demana 15 anys de presó i 7 anys de llibertat vigilada a l'acusat de matar un home a ganivetades davant del bar La Cova de Salt la nit del 25 de juliol de l'any passat. En concepte de responsabilitat, sol·licita que indemnitzi els pares i el germà de la víctima amb 190.000 euros. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi amb abús de superioritat.

L'escrit d'acusació de la fiscalia relata que cap a dos quarts de nou del vespre del 25 de juliol del 2018 la víctima va arribar al bar La Cova, situat al carrer Doctor Ferran de Salt. Es va asseure a la barra a prendre una consumició i va començar a parlar amb un altre home. Dues hores més tard, cap a dos quarts d'onze de la nit, l'acusat va arribar al mateix local i també es va situar a la barra del bar. «Per motius que es desconeixen, l'acusat va començar a fer una sèrie de gestos dirigits a la víctima amb la clara intenció de burlar-se d'ell i faltar-li al respecte», exposa el fiscal Víctor Pillado, que afegeix que això va provocar un «enuig evident» en la víctima.

Quan faltaven deu minuts per a les onze de la nit, els dos homes es van trobar fora del local i van començar a discutir pel que havia passat dins el bar. Durant la disputa, l'acusat va treure una navalla d'uns deu centímetres de fulla que duia en una butxaca i va atacar la víctima. Segons el fiscal, el processat va atacar amb la navalla «un home que anava totalment desarmat» i que, a més, estava afectat pel consum d'alcohol. Li van detectar 2,06 grams d'alcohol en sang. «Trobant-se cara a cara, estant l'acusat entre la víctima i un cotxe que hi havia aparcat, va treure la navalla i li va fer dos talls al cos a la víctima», apunta l'acusació pública. L'atac no va quedar aquí perquè, segons la Fiscalia, l'acusat li va assestar a la víctima quatre ganivetades al pit, que li van causar la mort per hemorràgia. El fiscal indica que la zona del cos atacada i l'arma feta servir eren «idònies» per causar-li la mort a la víctima.

Segons va transcendir en el moment dels fets, després d'apunyalar la víctima, l'acusat va tornar a entrar al bar, va intentar ocultar la navalla a la cisterna del lavabo i es va asseure de nou a la barra.

Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra, que van detenir l'acusat la mateixa nit i van localitzar l'arma del crim. El fiscal acusa l'atacant d'un delicte d'homicidi amb una circumstància agreujant d'abús de superioritat i demana una pena de 15 anys de presó i 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat, sol·licita que indemnitzi els pares i el germà de la víctima amb 190.000 euros. Un jurat popular serà l'encarregat de jutjar el cas a l'Audiència de Girona.