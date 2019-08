Un ciclista, ferit en xocar amb una moto al carrer Bastiments

Un ciclista va resultar ferit lleu, ahir, en xocar amb una moto a la cantonada entre el carrer de Bastiments amb el passeig d'Olot. L'accident va tenir lloc sobre quarts de set de la tarda, quan per causes que per ara es desconeixen, la moto i la bicicleta van col·lidir. Es tracta d'un carrer molt transitat i que té carril bici. El Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre el ciclista, un home de 78 anys que va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta en una ambulància medicalitzada. Els Bombers i la Policia Municipal també van treballar en el sinistre.