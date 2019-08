L'Espai Gironès creix un 8% en visitants i ven un 12% més

El nombre de visitants que han passat per l'Espai Gironès, a Salt, entre els mesos de juny i juliol, ha crescut un 8% respecte del mateix període de l'any passat. Igual ha passat amb les vendes que s'han incrementat en un 12,07%, en comparació amb els mateixos mesos del 2018. Des del centre comercial detallen que els sectors on més han crescut les vendes hi ha la moda i als establiments especialitzats en tecnologia.

La despesa mitjana dels visitants durant aquests mesos també ha estat un 5% superior a la de l'any passat. Una situació que el gerent del centre, Pau Jordà, atribueix a la «qualitat i a l'àmplia i diversa oferta d'establiments, productes i serveis» que ofereixen. Segons Jordà, «els períodes de calor intensa que s'han produït aquest estiu, després d'un mes de maig inestable i amb alguns dies de relatiu fred també han estat factors que han influït en aquest balanç positiu». Així com les diferents accions que s'han dut a terme al centre comercial.

Pel què fa al perfil dels compradors, el nombre de visitants estrangers continua creixent. Durant el juny i juliol hi ha hagut puntes de fins al 70%, sobretot de turistes francesos i holandesos.

D'altra banda, en el sector de la restauració i el lleure, les vendes han crescut un 18% durant aquest període. En concret, els multicinemes Odeón han experimentat un increment d'afluència del 5% al juny i del 26,9% al juliol, sobretot per les estrenes de pel·lícules com X-men, Spiderman, Toy Story 4, El Rey León o Mascotes2.

Actualment l'Espai Gironès acull a les seves instal·lacions més de 130 establiments, als quals s'hi sumen l'hotel i la gasolinera exteriors. La xifra representa el 99,3% de l'ocupació total. El centre comercial que va obrir les portes l'any 2005, disposa de 40.000 metres quadrats de superfície de lloguer que està distribuïda en dues plantes i ofereix als clients 2.500 places d'aparcament gratuïtes i wifi, a més de carregadors per a vehicles elèctrics.