Salt negocia la compra de 96 pisos per 3,8 milions per destinar-los a ús social

L'Ajuntament de Salt té la intenció de comprar per tanteig i retracte 96 pisos per destinar-los a usos socials. Una inversió que ascendiria fins als 3,8 milions d'euros i que es finançaria a través d'un crèdit amb l'Institut Català de Finances (ICF). Aquesta és una de les operacions en les quals treballa el consistori. D'altra banda, de forma més imminent, Salt podria adquirir uns 15 habitatges per a diferents finalitats (des de lloguer social per a famílies vulnerables fins a ajudes per als joves per emancipar-se o per a la gent gran).

La setmana passada es va convocar una reunió urgent de la Gestora Urbanística Nou Salt, on hi ha representats tots els partits polítics. Allà es va aprovar que la gestora fes la petició d'adherir-se al conveni de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) que té amb les entitats financeres per poder adquirir habitatge per tanteig i retracte.

Durant els últims anys, Salt, a través de l'AHC, ja ha anat adquirint habitatge per aquest mètode. «Uns 80 pisos aproximadament durant els últims tres anys», especifica el tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Serveis Públics, Àlex Barceló. El conveni amb l'agència es va acabar fa gairebé un any i ara l'Ajuntament treballa per tornar-s'hi a adherir i poder seguir adquirint pisos per fer polítiques d'habitatge.

Una d'aquestes operacions, i la més destacada, serà la compra d'aquests 96 pisos de Bankia, que estan situats en diferents punts de la vila. «L'objectiu és consolidar les polítiques d'habitatge engegades al municipi i, per fer-ho, tenim clar que és bàsic disposar d'un parc de pisos important», explica l'alcalde de Salt, Jordi Viñas. Especifica que aquests pisos es destinaran a «millorar la vida» dels veïns de Salt i que aquesta adquisició els permetrà «contribuir a equilibrar el mercat de lloguer d'habitatge (social o no)», que, segons l'alcalde, «és una mancança important» a Salt.

D'altra banda, el consistori treballa en altres operacions per ampliar, encara més, el parc d'habitatge. «Busquem també tenir l'oportunitat a mitjà i llarg termini de tenir la capacitat de fer intervencions més orientades a la millora del parc d'habitatges d'algunes zones de Salt, tenir incidència en el mercat de lloguer o poder intervenir com a propietaris en aquelles comunitats que més ho necessitin», explica Viñas.



La valoració de l'oposició

Des dels partits de l'oposició celebren que s'ampliï el parc d'habitatge. Ara bé, qüestionen alguns dels aspectes relacionats amb aquesta compra. Des del PSC critiquen la «precipitació» en què es va convocar la reunió de la Gestora Urbanística Nou Salt per tirar endavant aquesta mesura. Afirmen que es va fer amb «24 hores d'antelació» i donant «molt poca informació». També manifesten que «no tenen clar», i afirmen que l'Ajuntament no els ho va aclarir, si aquest crèdit farà «disparar» l'endeutament del consistori. Davant d'això, els socialistes estan «preocupats» per aquesta falta d'estudi i informació.

Des de VOX veuen amb «bons ulls» que l'Ajuntament pugui fer ús del dret a tanteig i retracte d'aquests habitatges. «És bo perquè d'una banda es podrà ampliar el parc d'habitatge de lloguer social; i, d'una altra part, serà més fàcil actuar en els pisos que estiguin ocupats si el consistori en té la propietat», explica el portaveu de VOX, Sergi Fabri. I és que Salt ha passat dels 92 pisos ocupats el 2015 als 498 actuals, segons dades de l'equip de govern revelades fa tres mesos.

Tot i això, però, Fabri considera que és un problema el fet que s'adquireixi la propietat d'aquests immobles de forma temporal i no plena. «Això vol dir que, quan passin els anys establerts, els pisos passaran a ser propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, la qual cosa considerem un perill per Salt», explica Fabri. És per això que la seva formació ha manifestat que cal posar una clàusula en la qual es digui que l'Ajuntament comprarà el dret successiu per poder assegurar la propietat plena.

I des d'IPS-CUP, la formació destaca que la compra de lots de pisos a Salt a través de l'AHC «és un projecte iniciat per l'exregidor Ferran Burch», quan el cupaire era en l'anterior mandat tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Social i Habitatge. «Des del nostre punt de vista, aquests pisos els haurien de cedir directament els bancs a l'administració pública», explica la portaveu de la formació, Cris Sibina. Considera que la ciutadania «ja es va fer càrrec d'un rescat bancari» i que per tant ara la banca hauria de cedir els pisos buits que té.

Tot i això, des de la formació celebren aquesta adquisició perquè creuen que s'ha de seguir «donant resposta a les situacions d'emergència social» que viu Salt i «facilitar l'accés a l'habitatge». També posen en relleu que l'operació permetrà reduir els pisos buits. «Les polítiques locals són la millor prevenció contra qui especula i contra qui ocupa per fer-hi negoci», afirma Sibina.