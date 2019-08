El cost dels llums de Nadal de Salt s'enfila fins als 35.000 euros

L'Ajuntament de Salt acaba de treure a licitació el servei i subministrament dels llums de Nadal per a aquest 2019. El pressupost s'enfila fins als 35.000 euros i s'hi inclou el subministrament en règim de lloguer dels motius decoratius, transport, emmagatzematge, muntatge, instal·lació, conservacio, manteniment i desinstal·lació dels llums. L'empresa que guanyi el concurs públic també s'haurà de fer càrrec del muntatge, desmuntatge, manteniment i reparació, si s'escau, del material propietat de l'Ajuntament de Salt.

Les propostes presentades han de tenir en compte que les ornamentacions no continguin elements al·lusius a cap tradició ni religió concreta. I en cas que hi hagi algun missatge amb lletres, per exemple «Bones Festes», aquest ha de ser en llengua catalana. Així s'especifica en l'informe elaborat per l'Ajuntament de la vila. D'altra banda, el muntatge de l'enllumenat «en cap cas» es podrà perllongar més enllà del 18 de novembre de 2019.