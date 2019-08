Girona escull el 29 d'octubre i l'1 de juny com a festius locals per al 2020

Les festes locals de la ciutat de Girona per a aquest proper 2020 es van aprovar durant l'acord del ple celebrat el 22 de juliol d'enguany, en el qual es va decidir que serien festius els dies 1 de juny i 29 d'octubre. La primera festivitat local tindrà lloc l'1 de juny, coincidint amb el Dilluns de Pasqua Granada, mentre que la segona festivitat serà el 29 d'octubre, que és Sant Narcís, patró de Girona. A diferència dels festius celebrats aquest 2019, l'any vinent no serà jornada festiva a la ciutat de Girona el 25 de juliol, Sant Jaume, ja que coincideix amb un dissabte. És per això que aquesta festivitat ha quedat substituïda en el calendari de festes locals per l'1 de juny.

Les dues festes locals escollides per l'Ajuntament se sumen a un calendari de l'any 2020 que inclourà 12 festes d'àmbit català. Així, seran festes laborals a Catalunya l'any vinent el dimecres 1 de gener, Cap d'Any; dilluns 6 de gener, Reis; divendres 10 d'abril, Divendres Sant; dilluns 13 d'abril, Pasqua Florida, divendres 1 de maig, Festa del Treball; dimecres 24 de juny, Sant Joan; dissabte 15 d'agost, l'Assumpció; divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya; dilluns 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya; dimarts 8 de desembre, La Immaculada; divendres 25 de desembre, Nadal i dissabte 26 de desembre, Sant Esteve.