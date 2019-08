El nou institut de Sarrià de Ter pren forma amb la instal·lació dels primers mòduls

L'institut de Sarrià de Ter comença a ser una realitat després que aquest dimecres hagi començat la instal·lació dels primers mòduls prefabricats que acolliran temporalment aquest equipament educatiu.

Les obres de muntatge s'allargaran fins el divendres 9 d'agost. Durant aquests dies s'ha restringit el trànsit del carrer de Joan Fuster per facilitar l'entrada i sortida dels camions que traslladen els barracons.

Aquest primer curs, l'institut comptarà amb quatre mòduls. Quatre d'ells seran per als cursos de primer d'ESO, quatre més per a segon, quatre per a serveis diversos com ara la biblioteca, el laboratori o l'aula de dibuix i un últim dedicat a secretaria i direcció. Els tretze mòduls seran les aules dels 107 alumnes que s'han matriculat en el primer curs acadèmic del nou institut.