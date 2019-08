Veïns de Girona es queixen que la vora del Ter està plena d'escombraries

Veïns de Girona que durant aquest estiu acostumen a passejar per la vora del riu Ter s'han queixat de la deixadesa i les males condicions en què es troba aquest espai natural de la ciutat. La fotografia es va fer aquest passat cap de setmana i els veïns van denunciar que «aquesta zona sempre està molt bruta, però aquest estiu ja és terrible». Els habituals d'aquest espai també es queixen que el fet que «les papereres porten setmanes plenes d'escombraries» i que la gent que hi passa el dia i es banya al riu «ho deixa tot brut». A més, també van explicar que ells mai hi han vist la policia posant ordre o multant les conductes incíviques.