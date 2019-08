Guanyem Girona nomena «regidors de barri» per reduir les desigualtats

Guanyem Girona va fer públic ahir el repartiment dels seus regidors pels barris de la ciutat. Així, Laia Pèlach assumirà el seguiment i l'estat de les qüestions dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Devesa, Pere Albertí farà el mateix amb Pedreres, Torre Gironella, Carme-Vista Alegre i Eixample, Dolors Serra se centrarà en el nord de la ciutat amb els barris de Sant Daniel, Montjuïc, la Torrassa, Pedret, Pont Major i Campdorà, Xavier Montoya es quedarà la part sud de la ciutat amb Palau, Avellaneda, Pla de Palau, Sant Pau i Montilivi, Cristina Andreu serà la responsable de Girona Est i Sant Narcís i, finalment, Lluc Salellas focalitzarà la seva tasca de barris a l'Esquerra del Ter (Germans Sàbat, Taialà, Fontajau, Domeny i Sant Ponç) i al centre de la ciutat (Barri Vell i Mercadal).

Amb aquesta decisió, Guanyem Girona vol reafirmar el seu compromís amb la ciutat en dos sentits. D'una banda, el principal grup de l'oposició vol mostrar el repte de seguir desenvolupant una política de govern implicant-se en el dia a dia de les polítiques públiques. De l'altra, i desenvolupant una de les idees centrals del seu programa polític, es vol treballar des dels barris per reduir les desigualtats d'inversió i implicació municipal entre aquests.

Per Lluc Salellas, portaveu del grup municipal, «aquesta és una aposta que anirà acompanyada d'un pla de treball que després de l'estiu posarem en marxa, ja que, per Guanyem, l'estat d'abandonament de molts barris de la ciutat no pot esdevenir estructural».