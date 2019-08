La Diputació de Girona reactiva la comissió de seguiment del codi de conducta d'alts càrrecs

La Diputació de Girona ha designat els nous membres que formaran part de la Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l'ens i també dels organismes autònoms que té. Es tracta d'una comissió que es va crear el maig de 2018, després d'aprovar el codi de conducta que obliga a tots els alts càrrecs a publicar el seu CV i també rebutjar regals o donacions particulars, entre d'altres. El vicepresident de la corporació, Pau Presas, ha destacat que l'objectiu era "actualitzar i engegar la comissió" tan aviat com fos possible i per això han aprofitat el plenari d'aquest dimarts per fer-ho. Per altra banda, el ple també ha aprovat delegar les competències de contractació directament al president de l'ens, Miquel Noguer, per "agilitzar" tres projectes diferents.

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts els nous membres que formaran part de la Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l'ens i de la resta d'organismes autònoms. Es tracta d'un mecanisme de control que es va crear el maig de 2018, després de l'aprovació del codi de conducta, per assegurar-se que els alts càrrecs compleixen les pautes establertes.

Amb l'aprovació del codi de conducta es va obligar a tots els alts càrrecs de la Diputació i també d'altres organismes que depenen de l'ens supramunicipal a penjar el seu currículum a la pàgina web. El codi també prohibeix que aquests puguin acceptar regals o donacions personals per evitar pressions i casos de corrupció. També els demana austeritat en els viatges oficials.

Amb la renovació de la Diputació, calia renovar els membres d'aquesta comissió. El vicepresident, Pau Presas, ha detallat que volia "actualitzar i engegar la comissió" tan aviat com fos possible i per això ha aprofitat la convocatòria d'un plenari extraordinari previst per aquest dimarts per nomenar els nous diputats que formaran part de la comissió, que seran els mateixos que ja participen en la comissió d'Hisenda, Administració Local, Promoció Econòmica i Cooperació Local.

El nomenament ha comptat amb tres abstencions dels representants socialistes (perquè faltava el diputat Pere Casellas). La resta, hi ha votat a favor. La diputada de la CUP, Laia Pèlach, ha celebrat que es nomenessin els nous membres de la comissió. De la mateixa manera, ha demanat al govern de la Diputació que l'utilitzi "com una eina de fiscalització" durant tot el mandat. De fet, Pèlach ha lamentat que des de la seva creació, la comissió tan sols s'ha reunit una sola vegada i espera que en els propers quatre anys hi hagi més trobades.

Per altra banda, el plenari d'aquest dimarts també ha aprovat delegar les competències de contractació al president de la corporació, Miquel Noguer, en tres casos concrets que requereixen "agilitat". La delegació de competències tindrà validesa només durant "aquest estiu" per poder desencallar les obres dels fons Feder de les Vies Verdes i la instal·lació de la fibra òptica a diferents punts del territori gironí.

També servirà per desencallar la microxarxa de calderes de calor de Roses i contractar l'enllumenat públic dels municipis de Caldes de Malavella (Selva), Riells i Viabrea (Selva), Sils (Selva), Pals (Baix Empordà), Sarrià de Ter (Gironès) i Vilablareix (Gironès). En aquest cas, l'adjudicació del contracte es farà a través del president i no caldrà ni que passi per junta de govern ni per plenari, com es fa en la resta de casos.

En aquest punt, la cupaire Laia Pèlach hi ha votat en contra. La diputada ha afirmat que no avalaran "que competències de ple o de junta de govern passin a mans d'organismes amb menys representativitat com ara presidència".

Noguer ha respost que aquesta delegació no respon a cap "ganes de més protagonisme" i que ell preferiria "que fos el plenari qui decidís els temes de contractació". De tota manera, ha justificat aquest canvi puntual per "qüestions d'agilitat tècnica" han demanat que sigui el president qui contracti directament aquestes obres i serveis. La resta de partits han votat a favor del traspàs.