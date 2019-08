On és la cotorra Xiao Shao Ye?

La cotorra Xiao Shao Ye va aprendre a volar fa pocs dies. Un assoliment que, en un primer moment, va suposar una gran alegria per la família Chen, els seus amos. Ara, però, aquesta habilitat que ha après l'animal després que de petit li tallessin les ales, s'ha convertit en un autèntic malson pels seus propietaris. I és que en Xiao Shao Ye va sortir volant de casa fa més d'una setmana i encara no ha tornat. La família Chen porta buscant-lo desesperadament des de llavors.

Els fets van ocórrer el dilluns 29 de juliol en un dels pisos de la plaça Marquès de Camps. A les dotze de la nit, la cotorra alexandrina que, segons expliquen els seus amos sempre està fora de la gàbia, va posar-se nerviosa, va començar a batre les ales i va escapar-se volant per la finestra. Al cap d'una hora, van localitzar-la al balcó de l'edifici del costat, on no viu ningú.

Com que no podien accedir a l'habitatge, van avisar a la policia. Segons explica la família Chen, els agents van explicar-los que ells no realitzen aquest tipus de servei; així que van trucar als Bombers. Aquests també els van explicar que no podien capturar-la perquè en aproximar-se a ella, sortiria volant. Finalment, van perdre de vista la cotorra i des de llavors ja no l'han vist més.

L'endemà dels fets van penjar cartells per gairebé tot Girona demanant ajuda per trobar el lloro Xiao Shao Ye (tot i que és una cotorra). «De moment ningú ens ha trucat (637 84 78 95) dient que l'ha vist», explica la família. Sí que els han trucat, però, per donar-los consells. «Una dona que havia perdut el seu gat ens va dir que afegíssim al cartell que es donava recompensa a aquell qui el trobés perquè això funcionava», afirmen. És per aquest motiu que en els nous cartells que han imprès per penjar-los a més punts de la ciutat han afegit que «hi ha recompensa» i, expliquen, que serà del tipus econòmic.

Fa un any que la família Chen va adoptar en Xiao Shao Ye, que té un any i quatre mesos de vida i pesa 222 grams. Van adquirir-lo a una botiga d'animals de Girona i des de llavors s'han convertit en inseparables. «Estem fatal i molt ansiosos perquè ens feia molta companyia; sempre el teniem fora de la gàbia, es posava a veure la televisió amb nosaltres al sofà o ens pujava a l'espatlla», explica la família Chen. També el portaven a passejar per Girona, tal com es pot veure a la imatge. A la pota porta una anella identificativa, és tímid, té por de la gent que no coneix i fàcilment es posa nerviós.

Després de buscar-lo per tot Girona, els amos tenen la intenció d'anar a les poblacions veïnes de la ciutat per tal de comprovar si algú l'ha vist. La família està preocupada perquè l'animal ja porta més d'una setmana lluny de casa i les esperances que tenen de trobar-lo cada vegada són més poques.

Segons explica l'Associació de Naturalistes de Girona, aquesta espècie s'adapta fàcilment al territori. En Xiao Shao Ye és una cotorra alexandrina nativa del sud d'Àsia. Els natus afirmen que el clima de Catalunya és força favorable a la supervivència d'aquest animal i que troben menjar fàcilment.

A Girona existeixen dos tipus de cotorres considerades com a espècies invasores: la cotorra argentina i la kramer. Aquests animals s'han apoderat d'espais habitats per altres espècies com els ratpenats. A més, els nius que fan sobre els arbres són molt grans i provoquen que alguns arbres caiguin i provoquin danys majors. Els naturalistes afirmen que a Girona hi ha moltes cotorres, igual que en grans ciutats com Barcelona.