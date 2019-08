Veïns del Barri Vell «celebren» tenir una «horta ecològica municipal»

Veïns del Barri Vell van instal·lar ahir al matí un tanca improvisada amb un cartell: «Horta ecològica municipal. Respecteu-la», a la cantonada de les escales del carrer del Vern, que pugen cap a l'Auditori de la Mercè. En aquest punt, entre l'empedrat del terra, ja fa temps que hi estan creixent «males herbes» i, fins i tot, una tomatera. Els veïns van voler fer evident l'aparició d'aquesta «horta municipal», fent broma d'un problema que es prenen molt seriosament, i és que es queixen de la inacció per part de l'Ajuntament de Girona a l'hora de tenir cura i netejar aquest espai. Alhora, van explicar els veïns, la instal·lació d'aquest cartell vol ser una acció de protesta cap a la «deixadesa» per part del consistori.