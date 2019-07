Salt Finalitzen les obres a la plaça Pau Casals

Les obres al carrer i a la plaça Pau Casals de Salt ja han finalitzat. Els treballs, que han tingut un cost de 456.992 euros, s'han centrat en la substitució de l'asfaltat i les xarxes de clavegueram i d'aigua potable. També s'ha instal·lat nou enllumenat, s'han eliminat barreres arquitectòniques i s'han creat dues noves zones de jocs infantils. «L'objectiu no és un altre que anar endreçant i adaptant l'espai públic del municipi. Invertint en places i carrers per, dia rere dia, poder gaudir d'una vila més amable i amb més serveis per a tothom», va afirmar l'alcalde Jordi Viñas.