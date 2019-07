Un estudi mediambiental qualifica de «bona» la qualitat de l'aire a Girona

La ciutat de Girona gaudeix d'una bona qualitat d'aire. Així ho conclouen els resultats de l'estudi mediambiental que el laboratori SmartCatalonia, impulsat pel Departament de Polítiques Digitals, ha dut a terme amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i de l'empresa Bettair. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, van presentar ahir al matí, des del parc del Migdia, les conclusions de la prova que diu que el perfil de pol·lució a Girona és generalment baix.

Es tracta d'una prova pilot feta a partir de la implementació de quatre nodes de monitoratge ambiental instal·lats a l'Escola Municipal de Música (barri de l'Eixample), al parc del Migdia (barri de l'Eixample), a la plaça de l'Hospital (Barri Vell–Mercadal) i al parc de Núria Terés i Bonet (barri de Santa Eugènia). Els resultats indiquen que la ciutat obté bones mesures de mitjana en l'Índex Comú de Qualitat de l'Aire, i només arriba a mesures moderades en casos concrets, com a les hores de màxima afluència de trànsit. En el cas de les mitjanes mensuals, els resultats a les quatre estacions han estat sempre per sota el valor 50 de l'Índex, fet que indica que la qualitat de l'aire és bona. Només en un cas, al parc del Migdia durant el mes de febrer, aquest índex va ser superior, dins la franja de moderat. Segons la taula de l'Índex, no és fins a partir del valor 75 quan es considera que la qualitat de l'aire pot afectar grups sensibles de població. Els resultats s'han obtingut després de tres mesos de mesures.

Els nodes han sospesat de forma ininterrompuda entre el 14 de febrer i 16 de maig els nivells de partícules contaminants de l'atmosfera. Concretament, s'han analitzat el diòxid de nitrogen (NO2), l'ozó (O3), el monòxid de nitrogen (NO), el monòxid de carboni (CO) i les partícules en suspensió (PM2.5 i PM10). També s'ha analitzat la temperatura, la humitat relativa, la pressió atmosfèrica i el soroll ambiental, gràcies a la tecnologia basada en sensors de gasos de Bettair. Un cop realitzada la mesura, el sistema ha permès consultar les dades en temps real mitjançant una plataforma de visualització centralitzada.

Durant la presentació dels resultats, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va destacar que «amb aquesta prova pilot hem aconseguit un doble objectiu: d'una banda, coneixem amb més profunditat la qualitat de l'aire de la ciutat; i de l'altra, treballem amb les noves tecnologies en la millora del nostre entorn, en aquest cas la sostenibilitat». Madrenas també va explicar que des de l'Ajuntament «volem avançar cap a un model de ciutat tecnològica, i amb aquest projecte també podem demostrar a la ciutadania que a Girona tenim una bona qualitat de l'aire, i que podem estar tranquils».

Per la seva banda, el conseller Jordi Puigneró va remarcar que «la tecnologia pot ser una gran aliada en la lluita contra la contaminació atmosfèrica i en la gestió de la sostenibilitat». El conseller va posar com a exemples d'administracions compromeses en aquest sentit «el Govern català, que ha fet de la lluita contra el canvi climàtic la seva bandera, i també l'Ajuntament de Girona, com ho demostra la seva participació en aquest projecte innovador que ha permès mesurar la qualitat de l'aire de la ciutat a partir de tecnologies smart». Un projecte, va afegir Puigneró, «en el qual conflueixen dos dels tres grans reptes globals actuals de la humanitat identificats pel Fòrum Econòmic Mundial: el canvi climàtic i la revolució tecnològica».

El projecte laboratori SmartCatalonia forma part de les iniciatives innovadores del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat en el marc de l'estratègia SmartCatalonia i té com a objectiu promoure la realització de proves pilot de solucions intel·ligents en entorns reals per tal de resoldre reptes municipals.