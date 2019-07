Girona aprova l'últim pagament de 500.000 ? de la col·lecció Santos Torroella

L'Ajuntament de Girona ha aprovat l'últim pagament de 500.000 euros del fons Santos Torroella. Quan es formalitzi aquest abonament, el consistori passarà a ser propietari, ara sí, de la col·lecció del crític d'art Rafael Santos Torroella. En total, aquesta adquisició ha costat 3,9 milions d'euros.

Per decret de l'alcaldia s'ha aprovat destinar l'import de 500.000 euros a formalitzar l'adquisició del sisè lot del fons Santos Torroella, d'acord amb el calendari establert en el contracte de compravenda d'aquesta col·lecció. L'informe, al qual ha tingut accés Diari de Girona, exposa que l'acord d'aquest pagament s'ha realitzat després que el departament d'Intervenció de l'Ajuntament hagi informat que hi ha el crèdit suficient en la partida 2019 del Museu d'art modern i contemporani.

La col·lecció del crític d'art Rafael Santos Torroella es va adquirir per 3,9 milions d'euros fa cinc anys, i es va establir que l'import es pagaria de forma fraccionada fins al 2019. Aquest acord es va aprovar en una tensa sessió plenària celebrada el 14 de febrer de 2014. Va ser un dels moments més polèmics del mandat de Carles Puigdemont com a alcalde de Girona. De fet, Puigdemont, que governava en minoria, va haver d'utilitzar el seu vot de qualitat per desfer l'empat que es va produir en la votació: onze vots favorables de CiU i el regidor no adscrit Carles Palomares (ex-PP), onze en contra del PSC, la CUP i ICV, i dues abstencions del PP i del regidor no adscrit Carles Bonaventura (ex-CUP).

En aquell moment, tant l'oposició (sobretot PSC i CUP) com la Plataforma Aigua és Vida van denunciar que el govern de CiU tenia previst pagar part del fons amb el cànon de l'aigua, i la plataforma va iniciar una forta campanya en contra. Posteriorment, però, l'Ajuntament va assegurar que tot i que preveia inicialment pagar part del fons amb el cànon de l'aigua, finalment no s'ha acabat fent així i s'han optat per altres vies.

Tot i això, la qüestió ha arribat als jutjats. Al setembre farà dos anys que el jutjat va reclamar a l'Ajuntament de Girona els expedients relacionats amb l'adquisició del fons d'art Santos Torroella. El registre al consistori, dut a terme per la Guàrdia Civil el 19 de setembre del 2017, es va fer dins l'operatiu Aquarium, coordinat per la Fiscalia Anticorrupció en el marc de la investigació a Agissa i a altres empreses (Girona SA i Prodaisa) per suposats delictes d'apropiació indeguda, administració deslleial, falsedat documental i malversació de diners públics.

Nou mesos després, el juny del 2018, es va dur a terme un altre escorcoll. En aquella ocasió, el fiscal anticorrupció, José Grinda, va demanar expedients relacionats amb la gestió de l'aigua i la compra del fons d'art Santos Torroella per tal de determinar l'«origen» dels diners amb què s'ha comprat la col·lecció i confirmar «el possible ús de fons públics (...) relacionats o bé amb el cànon [de l'aigua] acordat en la pròrroga del 2013» o bé «amb partides pressupostàries de l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Girona».



El nou museu d'art

La col·lecció en qüestió inclou més de 30.000 documents, entre els quals es troben algunes peces de Dalí, Miró i Picasso. Segons un conveni amb la Generalitat, aquesta s'ha d'ubicar a la Casa Pastors, al Barri Vell, la que serà la futura seu del Museu d'Art Modern i Contemporani. Tot i que l'espai d'exposició encara no és una realitat, l'Ajuntament ja ha començat a difondre l'arxiu posant en línia, per exemple, el llegat documental de les Galeries Dalmau.

Fa un any es va aprovar el projecte de rehabilitació de la Casa Pastors per acollir el nou museu. Aquest ha estat elaborat pel despatx d'arquitectes Jordi Bosch Genover i preveu mantenir part de l'edifici històric però també fusionar-lo amb un tipus d'arquitectura contemporània. Ara falta que es licitin les obres.