El PSC de Girona visita la Mina per buscar solucions als talls de llum a barris gironins

El grup municipal del PSC de Girona va visitar ahir el Consorci de la Mina, acompanyat per diferents membres de la Plataforma de la Dignitat i veïns del barri de Font de la Pólvora. Sílvia Paneque, Bea Esporrín, Mònica Ferrer i Isabel Muradàs van ser rebudes per la regidora de Territori Sostenible, Urbanisme i Medi Ambient de Sant Adrià del Besòs, Ruth Soto, i pel gerent del Consorci de la Mina, Juan Luis Rosique Pérez.

L'objectiu de la visita va ser conèixer de primera mà les actuacions que està duent a terme aquesta ciutat d'àrea urbana per trobar solució als problemes de talls de llum, que també pateixen diferents barris de Girona. «A Sant Adrià hi ha hagut un Ajuntament que primer ha donat solucions als veïns i després ha exigit a tothom que es facin les coses bé al barri de la Mina. A Girona, en canvi, l'actuació de JuntsxCat vol ser a la inversa: primer envien policia i, després, prometen solucions que mai no arriben», va explicar Sílvia Paneque.

L'alcalde, Joan Callau, va voler intervenir a la Mina i va aportar solucions per combatre els talls de llum massius, que afectaven el conjunt de la ciutadania que vivia al barri. L'Ajuntament va parlar amb Endesa i va aconseguir que, en primer lloc, arreglés i modernitzés instal·lacions, redistribuís fases i assegurés el funcionament del transformador. Aquestes accions que milloraven la infraestructura lumínica de tres edificis amb 500 habitatges van donar resultats positius i els talls de llum van disminuir. El segon pas va ser actuar contra el frau de manera conjunta amb Mossos, associació de veïns i Ajuntament.

A Sant Adrià del Besòs s'han blindat comptadors i s'ha instal·lat un sistema d'alarma, el servei del manteniment de la qual l'ha assumit la mateixa comunitat. A més, s'han iniciat reformes urbanístiques al barri per millorar l'espai públic. «A Girona, l'Ajuntament ha de garantir el servei de llum a tothom, en primer lloc» i, després, «oferir drets socials que garanteixin l'oportunitat de poder fer bé les coses a qui escull fer-ho així», va explicar la líder del PSC.