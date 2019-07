Carmen Mateu i Cinta Coll, acompanyades per la seva família i la regidora Núria Pi.

Les veïnes de Girona Carmen Valls Mateu i Cinta Coll Macià han fet cent anys i ho han celebrat acompanyades de les seves famílies. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, va visitar-les el passat divendres 19 de juliol en els seus respectius domicilis.

El motiu de la trobada era per felicitar-les en nom de la ciutat i del consistori. A més, la regidora també els hi va lliurar, com a obsequis, un ram de flors i una carta de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.