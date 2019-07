Salt augmenta la vigilància a la piscina municipal per fer front al vandalisme

L'Ajuntament de Salt va explicar ahir, durant el ple municipal, que «hi ha prevista la instal·lació de càmeres de videovigilància» a la piscina exterior municipal, i que fins ara ja s'han aplicat mesures per contrarestar els actes vandàlics com «un vigilant de seguretat a la nit» o agents de la Policia Local que «fan rondes a diverses hores de la matinada pels voltants de les instal·lacions». Gràcies a aquestes accions, «a data d'avui el tema del vandalisme s'ha frenat», va afegir el regidor de Seguretat i Protecció Civil, Toni Vidal (ERC), responent a la pregunta del líder del PSC, Joan Martín, sobre el deteriorament d'aquest espai a causa d'actes vandàlics i també per la falta de manteniment. Sobre el mateix punt, el nou regidor de Salut Pública i Esports, Jesús Vilaplana (JxSalt), va reconèixer que són «plenament conscients de com està el terra de la piscina i que s'ha d'arreglar», afegint, però, que «ara no és el moment, ja que estem en plena temporada». Tot i així, Vilaplana va deixar clar que «serà una de les primeres accions que durem a terme de cara a l'any que ve».

Un dels punts destacats en l'ordre del dia del ple d'ahir era el del projecte d'ampliació de la sala fitnes de la piscina coberta municipal promoguda per l'UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), que es va aprovar amb una majoria de 19 vots. Sobre aquest punt va voler-se manifestar la regidora d'IPS-CUP, Cris Sibina, que va explicar que tot i el seu vot favorable, des de la seva formació creuen que la concessió a llarg termini del consistori amb la UFEC té una «alta perillositat», perquè l'Ajuntament «queda lligat de mans i peus» a l'hora de gestionar aquest servei. Sibina també va demanar «màxima supervisió en les obres i una observació acurada de la gestió d'aquestes instal·lacions».

En el torn de precs i preguntes, des de la formació de Vox, Sergio Concepción va preguntar sobre les actuacions previstes per millorar la pavimentació de la C-65 que enllaça el municipi amb Vilablareix. En aquest aspecte, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC), va admetre que hi ha una certa deficiència en la pavimentació d'aquesta carretera, i que des de l'equip de govern tenen la «voluntat de fer-hi arranjaments» perquè millori.

Un altre dels temes tractats va ser el de les inversions per als centres educatius, sobre el qual Min Cunill (ERC) va explicar que hi ha 54.000 euros destinats a millores per a les escoles. Algunes d'aquestes actuacions, va afegir Cunill, van «des de reformes als lavabos, millores en els tancaments o una obra d'insonorització al menjador de l'escola La Farga». La regidora del PSC, Gemma Núñez, va retreure a l'Ajuntament que no convoqués cap concentració de suport a la víctima de la violació de La Manada de Manresa a Salt el passat 8 de juliol, com sí que havien fet altres municipis. Des del consistori van explicar que en anteriors casos sí que s'havien dut a terme mostres per condemnar els actes de violència masclista, però que en aquest en concret «la convocatòria de la federació de municipis es va obrir tard, i no vam ser-hi a temps», va lamentar Viñas.

Finalment, i fent referència a la sentència del Tribunal Superior d'il·legalitzar els contractes a interins com a policies locals per part d'ajuntaments, Toni Vidal va explicar que en el cas de Salt aquesta mesura els afectava «de forma significativa», ja que tenien «previst per aquest 2019 poder estirar de borsa les diverses baixes», cosa que ara no els serà possible. Tot i així, Vidal va afegir que en el cos policial del municipi compten amb pocs membres en interinatge, tot i que no va saber concretar el nombre de places d'aquests quan Joan Martín li va demanar per aquesta xifra.