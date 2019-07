Les òlibes centenàries del Mas Bru de Girona tornen a procrear

El canvi climàtic no ha impedit a les òlibes centenàries del Mas Bru de Domeny (Girona) procrear una vegada més i garantir la continuïtat d'aquest rapinyaire nocturn que té aquell cant que estimula nits de misteri i imaginació. Responsables del Consorci del Ter van anellar les òlibes de la torre de defensa del Mas Bru, documentada des de mitjan s. XIV, i van descobrir entre les capes de rebuig del niu «antiquíssims cadàvers d'òlibes», explica Nausica Masó, descendent del Mas. El niu és també cementiri. Això va permetre deduir que les òlibes són al mas des de temps immemorials. Nausica, avui joiera al carrer de la Rutlla de Girona, recorda encara compungida que de petita va haver d'auxiliar una cria caiguda del niu, però no va aconseguir fer-la sobreviure. L'àvia de Nausica, Esperança Bru, es va casar amb l'arquitecte Rafael Masó. Foto: la família d'òlibes al niu.