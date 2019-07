La Policia Municipal i l'Ajuntament de Sarrià de Ter investiguen possibles obres no autoritzades a la fàbrica de paper Hinojosa del municipi. Per instruccions d'alcaldia, els agents es van desplaçar dilluns a la nit, concretament a les 22.30 hores, a la paperera per comprovar els treballs que s'estan duent a terme sobre l'ampliació d'una de les portes de la fàbrica.

Segons va explicar el consistori en una missatge difós per les xarxes socials, es va estendre acta i es va realitzar un reportatge fotogràfic pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sarrià. També van afirmar que l'empresa va col·laborar activament en tot aquest procés.

Preguntat sobre aquesta qüestió, l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, va explicar en aquest diari que un parell de veïns van enviar-li unes imatges d'una ampliació d'una de les portes de la fàbrica. Davant d'això, va enviar la Policia Municipal a la planta per tal de verificar aquestes obres. «Ara s'ha obert un expedient per poder comprovar si realment han demanat una llicència per a aquestes obres menors», va explicar el batlle.

D'altra banda, ahir al matí l'empresa Hinojosa va realitzar una sèrie de proves per solucionar els sorolls generats per les vàlvules durant el passat cap de setmana. Problema que, segons va explicar l'alcalde, ja es va aconseguir resoldre.