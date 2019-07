Girona estudia blindar els comptadors de Font de la Pólvora per posar fi al frau elèctric

L'Ajuntament de Girona està estudiant la idea de blindar els comptadors del barri de Font de la Pólvora per posar fi al frau elèctric. Aquesta mesura, que s'ha aplicat al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, consisteix a centralitzar els comptadors en un o diferents punts i tancar aquests espais amb portes metàl·liques i alarmes d'intrusió, la qual cosa impedeix o dificulta l'accés.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, va explicar ahir en el ple municipal que ja han iniciat els contactes amb Endesa i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per tal de conèixer i obtenir informació sobre aquest sistema, que «està donant molt bons resultats» al barri de la Mina. «Estem valorant seriosament poder-lo implamentar al barri de Font de la Pólvora, que és on ens trobem principalment amb aquestes incidències», va explicar la regidora.

Aquesta mesura, que ja ha estat traslladada a l'Associació de Veïns de Font de la Pólvora i a la Plataforma per la Dignitat, es podria dur a terme al mes de setembre si es decideix finalment implementar-la. D'altra banda, des de l'Ajuntament informen que es continuarà amb la pressió policial, així com amb el desplegament d'ajudes socials per a aquelles famílies vulnerables que no poden pagar la factura de la llum.

Precisament, ahir al ple es va aprovar per majoria absoluta realitzar una auditoria a Endesa sobre l'estat de les línies elèctriques de Girona. Aquesta moció, presentada pel grup municipal de Ciutadans, va comptar amb el suport del PSC i Guanyem, que també van votar-hi a favor, i les abstencions d'ERC i JxCat.

Els republicans van criticar que Cs en el plantejament de la proposta estava «criminalitzant un barri» i responsabilitzant els talls de llum «únicament a l'ús fraudulent» d'alguns veïns. «Si la instal·lació està antiquada, s'ha de modernitzar», va destacar el regidor d'ERC Àdam Bertran.

Un plantejament que també va desenvolupar el regidor del PSC Quim Ruhí, que va afirmar que «és un error vincular només els conceptes delictius en els talls de llum» perquè això «dilueix la responsabilitat d'Endesa». I en la mateixa línia, la regidora de Guanyem Cristina Andreu va explicar que la primera proposta que va fer arribar Ciutadans «estigmatitzava un col·lectiu de la ciutat». Davant d'aquestes acusasions, el portaveu de Cs, Daniel Pamplona, va afirmar que no «criminalitzen ni un barri ni un col·lectiu» i que només els importa que «qui estigui abonat i compleixi amb el pagamant dels rebuts rebi el servei».

D'altra banda, el ple de Girona també va aprovar fixar un calendari per redactar el Pla Local d'Habitatge. JxCat, Guanyem, PSC i ERC van votar-hi a favor i Cs es va abstenir. La moció presentada per Guanyem estableix que aquest pla s'ha d'elaborar en un termini de sis mesos i inclourà un estudi d'impacte dels pisos turístics al mercat d'habitatge de lloguer. A més, dona suport a endegar un procés participatiu que tingui en compte els diferents sectors implicats (promotors, associacions de veïns, agrupacions professionals, tècnics i serveis socials) i que es convoqui la Taula Local pel Dret de l'Habitatge després de l'estiu.

Pamplona va criticar que la moció no descriu «mesures clares que posin una solució al tema de l'habitatge, més enllà d'establir un calendari». En canvi, la resta de grups van valorar positivament que la moció inclogués mesures i peticions que havien fet els partits i van destacar la necessitat d'establir una estratègia conjunta i no aïllada.

El consens també es va poder veure ahir en el debat sobre el futur de la Devesa. Els partits van posar-se d'acord que cal desencallar el projecte d'aquest parc de la ciutat. És per aquest motiu que van acordar obrir un debat sobre en què s'ha de convertir aquest espai de la ciutat i treballar plegats en aquesta qüestió.