«Salt ofereix unes condicions logístiques formidables»

Xavier Papiol es va incorporar a Conforama l'any 2014 i, anteriorment, va ser Màrqueting Manager de Brico Dêpot Espanya i Portugal durant set anys. Ara Conforama acaba d'obrir una nova botiga a Salt.

Quin encaix hi ha entre els productes de Conforama i el mercat de Girona?

Girona és una província que es caracteritza per ser exigent a l'hora de demanar productes i mobles multiestil o per decidir com i amb què personalitzen les seves llars. El fet precisament que els clients tinguin accés a internet, on ja s'informen abans de realitzar les seves compres i saben exactament què és el que busquen, facilita que a Conforama, que no està «casada» amb un únic estil definit, trobin tot el que necessiten.

L'obertura de Conforama a Salt facilita també la compra per internet?

Sí, la botiga online ofereix la possibilitat que els clients puguin començar la seva compra des d'internet, així com detectar i triar quin producte necessiten. A la botiga poden veure, provar o tocar en directe els productes per comprar-los in situ o posteriorment, a través de la web, poden recollir el producte a la botiga o demanar que se'ls lliuri a casa. Al final, internet facilita l'experiència de compra del client, encara que cada canal ofereix els seus avantatges.

Com és l'experiència que el client pot viure a la botiga?

Al llarg de 2018, hem reforçat diversos serveis destinats a millorar l'experiència de compra dels nostres clients. Un clar exemple és la creació d'una nova àrea anomenada Relació-Client, per conèixer d'una manera més propera i directa les necessitats dels nostres clients i ajudar-los.

Quines accions porteu a terme per fidelitzar clients?

La nostra política de fidelització es basa no només a cobrir les expectatives del client, sinó a descobrir aquelles necessitats no detectades amb l'objectiu d'oferir-los un servei personalitzat. La satisfacció dels nostres clients és la nostra raó de ser. La nostra llarga trajectòria dins del sector ens ha garantit poder parlar avui dia de comunitat, on de manera proactiva oferim serveis d'atenció al client a través d'un telèfon 24 hores, es realitzen anualment enquestes de satisfacció per detectar noves necessitats, adaptem els productes a les últimes tendències, oferim preus competitius a l'abast de tots, etc.

Per què Conforama ha decidit instal·lar la seva primera botiga de Girona a Salt?

Salt ofereix unes condicions logístiques formidables. El nou establiment se situa al carrer Pla d'aquesta localitat, al número 4, i disposa de més de 4.530 m?2; de superfície de venda i 161 places d'aparcament exclusives per als clients.

Per què heu decidit obrir-vos al mercat de Girona?

Un dels nostres objectius és apropar la nostra oferta comercial als nostres clients perquè puguin equipar les seves cases al seu estil i al millor preu. Conforama és l'única firma de mobiliari i decoració amb una gran varietat d'estils, des del més modern i avantguardista fins al més clàssic, sense oblidar altres estils, com el rústic, industrial o minimalista.

Què trobarà el client a la nova botiga?

La nova botiga de Conforama a Salt ofereix als clients un recorregut intuïtiu dividit entre els diferents universos de la firma: una zona de dia (sofàs i menjadors, taules i cadires), una de cuina i electrodomèstics, una de nit (llits, matalassos), una centrada en petit moble i, finalment, una altra de decoració.

Quants llocs de treball ha creat Conforama?

Amb aquesta nova obertura, Conforama ha creat més de 50 llocs de treball directes. D'aquesta manera, la multinacional d'equipament i decoració reafirma la seva aposta per la regió catalana, on passarà a comptar amb cinc establiments, ampliant així la seva presència a Girona.