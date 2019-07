Noves adhesions a la manifestació per les molèsties de la fàbrica Hinojosa de Sarrià

La manifestació que s'ha organitzat per denunciar les molèsties de pudors i sorolls procedents de la fàbrica paperera Hinojosa continua sumant adhesions. Les tres darreres són l'Associació de Veïns del Pla dels Vinyers, la Unió Esportiva Sarrià i el Club Gimàstica Sarrià.

La protesta, que es farà el dimarts vinent a les vuit del vespre davant de l'empresa, està organitzada per la Plataforma ciutadana Prou i tots els grups municipals amb representació al consistori sarrianenc (ERC, Poble Actiu, PSC, JxCat i Ciutadans), i fa uns dies també va rebre el suport de l'Associació de Naturalistes de Girona i el PACMA.

La manifestació començarà a les vuit del vespre des de la plaça dels Gegants i els participants aniran caminant fins als accessos de la paperera Hinojosa, al carrer Josep Flores. Els organitzadors recomanen «portar mascaretes i proteccions per les orelles, per si de cas». Des de l'Ajuntament de Sarrià s'ha fet «una crida a tota la ciutadania a participar en la manifestació» per tal de tenir «una convivència absolutament respectable entre els veïns i veïnes del municipi i la mateixa».