Girona iniciarà les obres per cobrir la pista poliesportiva de Fontajau la setmana vinent Marc Martí

L'Ajuntament de Girona començarà la setmana vinent les obres per cobrir la pista poliesportiva del barri de Fontajau. L'espai està ubicat entre l'avinguda de l'Amical Mauthausen i el carrer d'Antoni Varés Martinell i la coberta ha de permetre augmentar la polivalència de la instal·lació, situada al costat de la guingueta del barri.

Els treballs els portarà a terme la UTE COMSA Service Facility Management i tenen una durada prevista de quatre mesos. L'import d'adjudicació de les obres ha estat de 506.048,67 euros. Aquest projecte va ser la proposta escollida en els pressupostos participats del 2017 a Fontajau i s'hi van destinar els 40.502,35 euros dels quals disposaven els veïns i veïnes. També va ser una de les dues propostes escollides en els pressupostos participats del 2018 i s'hi van destinar 10.000 euros més.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que les obres s'iniciaran tan bon punt acabi la festa major del barri aquest cap de setmana. "A Fontajau hi ha molta activitat i des de les associacions del barri, sobretot la de veïns, es programen molts actes durant tot l'any. La cobertura de la pista permetrà guanyar un espai de referència per a les activitats i per a la pràctica de l'esport, i el pla que estem desenvolupant de cobertura de pistes busca precisament anar implementant aquest doble objectiu als barris de Girona", explica en un comunicat.

La pista poliesportiva del parc de Fontajau és un espai de pràctica esportiva lliure, a l'exterior, pavimentada amb rajola hidràulica premsada i equipada amb dues porteries d'handbol o futbol sala i dues cistelles de bàsquet. Amb el cobriment de la pista, s'aconseguirà un espai cobert i pavimentat de 1.000 metres quadrats, amb ombra i aixopluc, que permetrà augmentar-ne la polivalència i l'ús social. A més, se substituiran els sistemes d'enllumenat nocturn i s'afegirà la senyalització del voleibol com a esport compatible amb l'espai. El projecte preveu una estructura amb una forma convexa en un lateral i conformada per jàsseres de fusta corbades.